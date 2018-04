Het blijft een mysterie waarom Waylon Outlaw in 'Em koos voor songfestival

Met het vandaag verschenen album The World Can Wait hoopt Waylon te profiteren van een goede score op het Songfestival in mei.

Het moet Waylon door de ziel hebben gesneden. Ilse DeLange maakte vier jaar geleden als Common Linnet haar internationale droom waar op de succesgolf die opbolde na de tweede plaats op het Songfestival met Calm after the Storm.

Maar: dat deed ze zonder de duetpartner die haar met z’n zwoele blik van onder de zwarte hoed naar het zilver had gebracht. Waylon, die er voor bedankte om als werknemer van DeLange verder te gaan, zag het titelloze album van de Common Linnets de Europese hitlijsten bestijgen. Op het livepodium zong JB Meyers zijn partijen op Calm after the Storm. Er verscheen zelfs een versie van die song zonder Waylon.

Pijnlijk allemaal, maar overduidelijk brandstof voor Waylons ambities. Met The World Can Wait - ‘Mijn eerlijkste album ooit,’ aldus de maker - is hij gereed om de door Outlaw in 'Em geopende deuren binnen te sprinten.

Vette Amerikaanse country

It’s that time of year again!! “THE WORLD CAN WAIT TOUR” starts today @grenswerk Say hi to “Billy the Kid” 🤠 This badboy will join me on stage from now on! The outlaw is coming to town... @gibsonguitar @gibsonamsterdam @songfestival.avrotros @eurovision Handcrafted by @wimbiesheuvel Een foto die is geplaatst door null (@official_waylon_music) op 12 Apr 2018 om 1:45 PDT Of die countryrocker inderdaad in staat is het liedjesfestijn te winnen, valt nog ernstig te bezien, maar de rest van de muzikale voorbereiding is voltooid.



Waylon en zijn team hebben hun internationale plannen klaarliggen om in stelling te brengen wanneer de kans zich voordoet. Had OG3NE vorig jaar behalve Lights & Shadows alleen oud-materiaal in de aanbieding, Waylon kan zijn liefde voor vette Amerikaanse country onderstrepen met vers materiaal. Mocht hij na zijn trip naar Lissabon worden gevraagd voor buitenlandse live-optredens, kan hij naadloos doorschakelen.

Ook op eigen bodem heeft Waylon nog veel te winnen. Op debuutsingle Wicked Way (2009) na, scoorde Waylon nooit zelfstandig een grote hit. Op streamingdiensten als Spotify hoort hij niet bij de Nederlandse top. Tijdens zijn concerten in Ahoy speelt hij covers.

In die zin was zijn reeks optredens in De Wereld Draait Door begin maart een prachtige etalage voor zijn eigen materiaal. Waarom de tv-talkshow zoveel tijd inruimde voor de promotie van Waylons album bleef onduidelijk, maar uit commercieel oogpunt was de vijfdaagse een meesterzet. Nederland maakte indringend kennis met de helft van The World Can Wait en die publiciteit kan de zanger komende week best eens aan een nummer 1-album helpen.

RECENSIE

Waylon Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ The World Can Wait



Eurovisiezaken eerst: het blijft een mysterie waarom Waylon van de tien songs op The World Can Wait uitgerekend Outlaw in ’Em koos als inzending voor Lissabon. Het prima countrypopalbum biedt zeker vijf meer geschikte kandidaten. Bij DWDD speelde hij al de fraaie ballade Thanks but No Thanks en de vlotte popsong That’s How She Goes. Maar ook de pas gisteren geopenbaarde song Home biedt Waylon alle ruimte zijn grote vocale capaciteiten te tonen.

Home is een krachtig slotakkoord van een album waarop Waylon hoorbaar in zijn element is. Zijn hart ligt duidelijk bij de op Amerikaanse leest geschoeide country. Die liefde kruidt hij met een snufje FM-rock uit hetzelfde land (Outlaw in ’Em en She Wants to Play knipogen nadrukkelijk naar Aerosmith) en flinke scheut liefde voor de jaren 90.