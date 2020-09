Het dubbelleven van Igmar: ‘In de kerk gedroegen we ons netjes, thuis was alles anders’

Ballerina Igone gaat met de billen bloot tijdens openbare repetitie

10:39 Ballerina Igone de Jongh gaat niet alleen de theaters in met haar eerste eigen theatervoorstelling, maar deelt ook de totstandkoming van die productie met haar fans tijdens publieke repetities. ,,Al zit er maar één persoon in de zaal, dan is het voor mij goed genoeg.’’