Het Geluid is terug! Gaat het prijzengeld dit jaar door de miljoengrens?

De waarde van het nog onbekende Geluid start op 2500 euro en elke keer als er een fout antwoord gegeven wordt, gaat dat bedrag met 100 euro omhoog. Er is ook een zogenoemde SuperRonde, die elke ochtend om half acht wordt gespeeld als Mattie Valk en Marieke Elsinga te horen zijn. Wie dan het geluid raadt, krijgt ongeacht de hoogte van het prijzengeld op dat moment sowieso een bedrag van 100.000 euro. Als dat dit jaar gebeurt, zou het totaal uitgekeerde bedrag door Qmusic voor het Geluid door de miljoengrens gaan.



Het Geluid is ook te spelen met de Google Assistent. Quizmasters Mattie en Marieke nemen luisteraars dan mee langs opgaven uit de rijke historie van bijna vijftien jaar Het Geluid. Het is een van de eerste games die in de Nederlandse versie van de Google Assistent te vinden is. Het spel wordt geactiveerd door het commando ‘Praat met Het Geluid van Qmusic’ te zeggen tegen de spraakassistent. De game kan gespeeld worden met de Google Home of via de Google Assistent-app op de smartphone.



De drie geluiden die het meest opleverden, zijn:

- Vastklikken van het lipje van een fotolijstje - 63.700 euro (2017)

- Telefoon in een beschermhoesje klikken - 63.500 euro (2011)

- Uitschuiven van een zwabber - 62.400 euro (2008)