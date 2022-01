‘Het is de vraag of de positie van John de Mol nog houdbaar is’

Wat zijn de eerste consequenties? Is John de Mol tot inkeer gekomen na de paginagrote advertentie van ‘de Talpa-vrouwen’? Is zijn positie nog houdbaar? De panelleden analyseren kritisch het interview van De Mol bij Boos. En daarnaast behandelen ze de stelling: Met The Voice-rel werd meteen duidelijk welke talkshows ertoe doen. Eerste conclusie: Beau is de grote winnaar, zowel qua kijkersaantallen als qua inhoud, vraagstelling en gasten.



In het radiohoekje aandacht voor de Taalstaat van Frits Spits die een taalkundige analyse deed met schrijfster Sara Meuleman van de gekozen woorden van John de Mol in gesprek met Tim Hofman. En daar was een opvallend verschil te merken tussen de momenten waarop hij het over zichzelf had of over de slachtoffers.



Rennie Rijpma, de hoofdredactrice van het AD, legt zelf uit hoe de paginagrote advertentie tot stand kwam van de Talpa-vrouwen voor John de Mol en of er voor betaald is (spoiler: ja). En tot slot een batterij aan kijktips, met name van Angela de Jong die lyrisch is over Tot de laatste snik en Naar bed. En: GTST heeft meer actuele inhoud dan je denkt.



