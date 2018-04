Het is duidelijk: de vervanger van DWDD heet M

,,Toen ik een paar maanden geleden met producent Irene van den Brekel wegfietste van een afspraak, zei ik: wat vind je van M? Zo noemen intimi mij en ook in het buitenland word ik zo genoemd. Ik hoor het al jaren’’, vertelt Margriet van der Linden over het ontstaan van de titel van haar talkshow die voortaan De Wereld Draait Door (DWDD) in het voorjaar en de zomer vervangt. ,,En na een paar ‘Manamanama’s’, zoals de Muppets zingen, en dat we dan gasten M&M’s kunnen geven, en na nog wat lachen en dollen en een paar serieuze woorden was het duidelijk: het is M.’’

Volledig scherm Het logo van het nieuwe programma van Margriet van der Linden. © PR Het nieuwe programma van productiehuis Human Factor (van onder andere Zondag met Lubach) is op 14 mei voor het eerst te zien tussen 19.00 en 20.00 uur, de prestigieuze plek waar momenteel tijdelijk Tijd voor MAX met Martine van Os en Sybrand Niessen wordt uitgezonden. Van der Lindens talkshow kon niet direct na het stoppen van DWDD van start gaan, omdat achter de schermen nog druk werd gewerkt aan de vorm en inhoud. De reden voor alle veranderingen op de vooravond van NPO 1 is de wens van Matthijs van Nieuwkerk om het voortaan wat rustiger aan te doen en eerder te stoppen met DWDD.

Over de invulling van M wil Van der Linden kwijt: ,,Het is een combinatie van hoog en laag, kleine dingen groot maken, grote dingen kleiner, daar houd ik van. Ik vroeg laatst ook of de redactie alle leden van het kabinet al kende? Best moeilijk, hè? Voor mijn gevoel zijn ze vooral met reces geweest en begonnen ze daarna allemaal weer eens met heel veel zin. Cora van Nieuwenhuizen? Als iemand zou zeggen: die komt vertellen over het langste worstenbroodje van Brabant, dan geloof ik het. Hoewel Cora ( (minister van Infrastructuur en Waterstaat, red.) dat misschien als hobby zou kunnen hebben. Dus ik zou ze allemaal langs willen hebben.’’

Komkommertijd

,,De zomer is wat dat betreft juist de tijd voor andersoortige gesprekken, waarbij ik me niet wil laten hinderen door een verouderd idee dat alles eindeloos stilligt’’, vervolgt de presentatrice die eerder dit jaar te zien was als gastvrouw van Moltalk. ,,Dat hele concept van komkommertijd, dat zit nog behoorlijk vast aan de fabrieksfluit. Wanneer hoor je die tussen de middag nog gaan? Het andere zit vooral in de toon en kleur die ik met me meebreng en de kleinere en grotere keuzes die wij met elkaar op alle vlakken hebben gemaakt en nog gaan maken. En had ik al vrolijk gezegd?”

Quote Het gaat nu echt beginnen. Het voelt als een trouwdag. Wij weten wat er gaat komen, maar jullie nog niet Margriet van der Linden, tv-presentator