Het is hem gelukt: Dries Roelvink stond in Paradiso

Hij had er voor moeten lobbyen, had zelf mailtjes gestuurd. En toen Paradiso dan eindelijk zijn deuren opende voor Dries Roelvink was er maar één datum beschikbaar: een maandagavond. Maar de volkszanger (59) is niet het type dat snel beledigd is. Hij betrad maandagavond de poptempel met een glimlach van oor tot oor. Het was hem, Dries Roelvink uit de Jordaan, toch maar mooi gelukt: zingen in de zaal waar ooit de Rolling Stones en Prince optraden.



,,Het gaat een legendarische avond worden," kondigde hij maar meteen aan nadat hij in een blauw maatkostuum de befaamde bühne had betreden. Het al maanden uitverkochte Paradiso oogde vanaf het balkon als een goed Jordanees café: blonde permanentjes, diepe decolletés in panterprint en stevige herenkapsels in de brylcream. Boven de fans, onder wie ook een aanzienlijke afvaardiging uit het studentenleven, een doordringende wolk van eau de cologne en frituur. Want op last van een van Roelvinks sponsors waren de bitterballen en broodjes kroket deze avond gratis.