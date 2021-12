Het is zo jammer dat types als Ali B en Gordon niet snappen dat het succes van Max niet om hen draait

Het begon zo mooi zondag. Die bloedstollende race. Het uitzinnige geschreeuw van Max toen hij over de finish kwam, dat zo’n mooi contrast vormde met de ingetogen emotie van Olav Mol die ongelovig ‘hij heeft hem’ prevelde. Met als onbetwist hoogtepunt een shot van vader en zoon Verstappen, samen in een stil hoekje, die elkaar alleen maar aankeken. Als er nóg een prijs te vergeven was zondagmiddag, dan ging hij wat mij betreft naar de cameraman die precies dat ene moment wist te vangen.



En toen? Toen was daar Ali B. Ali B, die net als mede-BN’ers als Gordon, Patrick Kluivert en Prins Bernhard jr. naar Abu Dhabi was gereisd om niets van Max’ historische race te missen. Daar kun je van alles van vinden, maar laten wij gewone stervelingen vooral blij zijn dat ze er een gaatje in hun uiterst drukke agenda voor wilden vrijmaken en de moeite hadden genomen er businessclass naartoe te vliegen. Want u weet wat ze zeggen: je kunt wel denken dat het een historische middag gaat worden, maar als Ali B. en Gordon er niet bij zijn, telt het sowieso niet.