Het is zo ongeveer een van de gênantste dingen die je als vrouw kan overkomen

Het was maar een detail. Maar het sprong zo in het oog dat het geen detail meer was en toeval al helemaal niet. Zoals niets toeval is in een verkiezingscampagne. Vier van de zes vrouwelijke lijsttrekkers droegen gisteravond bij de twee slotdebatten van de NOS kobaltblauw. Femke Merel van Kooten (Splinter), Lilian Marijnissen (SP) en Liane den Haan (50Plus) kozen voor een jurk. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) voor een kobaltblauwe blouse.