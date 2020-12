Het Klokhuis maakt serie over rouwen en de dood

In de eerste aflevering bezoekt Cleven een mortuarium, wordt uitgelegd wat de dood inhoudt en hoe verschillende culturen omgaan met de dood. In aflevering twee en drie staat afscheid nemen centraal. Onderwerpen als het opbaren van een lichaam en het belang van afscheid nemen komen ook voorbij. De laatste aflevering gaat over rouw en hoe het voelt als iemand van wie je houdt, doodgaat.



Bij de serie hoort een website. Daar kunnen kinderen anoniem opschrijven hoe ze zich voelen na het verliezen van een dierbare. Op die manier kunnen kinderen leren dat het normaal is om boos of verdrietig te zijn. Het Klokhuis over Dood en Afscheid is vanaf 21 januari 2021 vier donderdagen lang om 18.40 uur te zien op NPO Zapp.