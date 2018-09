Met torenhoge verwachtingen vooraf kon Beter Laat Dan Nooit eigenlijk alleen maar tegenvallen. Maar ik moet zeggen: het programma waarin krasse knarren Willibrord Frequin, Peter Faber, Barrie Stevens en Gerard Cox op reis gaan door Azië, was nog beter dan gedacht. Het is het leukste dat RTL in lange tijd heeft uitgezonden. Zelfs brutaaltje Olcay Gulsen is als ‘reisleider’ een gouden greep, ook al was ze formeel een noodgreep omdat eerste keuze Jamai wegens ziekte moest afhaken.



En zo kan ik nog wel even doorgaan met rare tegenstellingen. Want het programma – gebaseerd op een Amerikaanse variant op een Koreaans format – is zo leuk omdat het oprecht is, terwijl bijna alles nep is. Van het rare toneelstukje aan het begin waarin de vier elkaar opbelden om met vakantie te gaan, tot het ‘spontane’ idee om door de straten van Tokio te gaan karten en de ‘spontane’ uitnodiging van een stel verklede passanten om naar een bepaalde bar te gaan, waar Cox en Stevens vervolgens meedoen met een dansje op een podium in taartvorm.



Ook in de ‘dagboekfragmenten’ – een beproefd tv-trucje waarin deelnemers in interviewvorm commentaar geven op gebeurtenissen, hun eigen optreden en elkaar – worden wij kijkers bedot tot en met. De kleren en setting verraden dat alles in één keer is opgenomen. Maar Cox en consorten doen aandoenlijk hun best om te acteren dat ze zich verheugen op een lekker luxe hotelbed, terwijl ze al donders goed weten waar welke ‘varkensstal’ (citaat Frequin) wacht.