Het loont de moeite om tien afleveringen van Bad Sisters uit te zitten

Dat gegeven lijkt op een plat plot, maar deze dramaserie – die soms neigt naar een vileine zwarte komedie – is uiterst vermakelijk en gaandeweg gaat de kijker de zusters groot gelijk geven. De man in kwestie – gespeeld door de Deense acteur Claes Bang (bekend van de Zweedse van de Gouden Palmwinnaar The Square ) – maakt het wel erg bont.

Ongemakkelijk

Bad Sisters is gebaseerd op de tamelijk onbekende Vlaamse televisiereeks Clan uit 2012, bedacht door scenariste Malin-Sarah Gozin. Het begin van de reeks lijkt op een spoiler; de echtgenoot ligt al in zijn doodskist, maar wel met een erectie die het niet mogelijk maakt om de kist te sluiten. Met allerlei kunstgrepen probeert de weduwe dit euvel op te lossen.

Bad Sisters bestaat uit tien delen en dat stelt de makers in staat om de karakters van de vijf zusters uit te diepen. Geen van hen is echt geslaagd in het leven. Eva, de oudste en ongetrouwd, heeft na het overlijden van de ouders de leiding over haar zussen overgenomen en is de belangrijkste initiatiefnemer tot de moordpogingen. Niet alles lukt meteen, een vergiftigingspoging draait op een huiselijk drama uit. Ursula werkt als verpleegster en heeft een affaire waarmee zij door haar zwager John Paul wordt gechanteerd. Bibi mist een oog na een roekeloze autorit met haar aangetrouwde familielid. Dan is er nog de weduwe Grace die haar omgekomen man toch mist en de jongste van het vijftal, de chaotische Becka, heeft een verhouding met een van de twee verzekeringsagenten die de dood van John Paul wantrouwen en vermoeden dat er iets niet klopt.