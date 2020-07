Het mysterie Britney Spears: gevallen popprinses eindelijk weer op eigen benen?

Hit me, baby, one more time. Oh baby, baby. Krijg die oorwurm en het beeld van Britney als keurig schoolmeisje (kort rokje, twee staartjes in haar blonde haar) maar eens uit je hoofd. Het leverde de toen 18-jarige Britney Jean Spears in 1999 in één klap wereldfaam op. Nadat er maar liefst 30 miljoen exemplaren van haar debuutalbum over de toonbank gingen, werd Hit me baby one more time... het bestverkochte debuut van een vrouwelijke artiest in de geschiedenis. Een popprinses was geboren.