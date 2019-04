Het mysterie van Catherine Deneuve

update Zangeres Marga Bult zit in schuldsane­ring: geldschie­ter kan fluiten naar 85.000 euro

25 april Rechtop in de wind-zangeres Marga Bult (62), die tegenwoordig in Oisterwijk woont, zit voorlopig in de schuldsanering omdat ze in 2014 circa 50.000 euro leende van een vastgoedmakelaar en dat bedrag nog steeds niet kan terugbetalen. ,,Ik heb de intentie om het bedrag aan hem terug te geven maar dat lukt mij nu helaas nog niet.” De makelaar gelooft haar niet. ,,Ze heeft meer geld dan ze zegt en hangt de zielige vrouw uit.”