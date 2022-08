Verder wordt het nieuwe KRO-NCRV programma Festival der liefde door de mangel gehaald. Het panel heeft nog niet en masse hun moeder geappt om dit aan te bevelen als kijktip. Edson da Graça en Anita Witzier lijken met elkaar geen liefde op het eerste gezicht te hebben. En ook het programma-idee laat nog te wensen over. Angela de Jong: ,,Het nieuwe programma van Anita Witzier doet me denken aan een Aviko-reclame!”

Daarnaast komen Zomergasten met Raven van Dorst, B&B vol liefde , Vandaag inside en Offside en Nick & Simon ter sprake. Angela’s etalage is gevuld met de documentaire over Bill Cosby.

