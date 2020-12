Het sektarische sfeertje om Wie is de Mol? hangt me danig de keel uit

Kerstspeci­al All You Need Is Love op het nippertje gered

13:05 De makers van All You Need Is Love waren nét op tijd in het Verenigd Koninkrijk om familieleden en geliefden met elkaar te herenigen. Vanwege een mutatie van het coronavirus werd eerder deze week namelijk besloten dat Groot-Brittannië op slot moest. Het productieteam van het feelgood-programma was echter vorige week al in het land en is daarmee de dans ontsprongen. ,,Het is allemaal heel creatief opgelost”, laat een woordvoerster van de zender weten.