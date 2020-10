Het trucje van Borat blijkt uitgewerkt in nieuwe film

Interview Abbey Hoes: Ik ga niet in mijn blote kont, zodat de film beter verkoopt

8:28 Actrice Abbey Hoes, vanaf morgen te zien in de film Buiten is het Feest, weigerde ooit voor een rol uit de kleren te gaan. Haar werd letterlijk gezegd dat dit fraaie kijkcijfers zou opleveren. ,,Ik ga mooi niet in mijn blote kont, omdat jij je film dan lekker kan verkopen.’’