Het verlies van de onschuld

video Hit Davina Michelle, Marco Borsato en Van Buuren heeft nu ook een video

18:07 Marco Borsato en Davina Michelle hebben een videoclip opgenomen bij het Nederlandstalige nummer Hoe Het Danst, hun samenwerking met top-dj Armin van Buuren. In de beelden is het tumultueuze liefdesleven van twee mensen te zien die elkaar liefhebben en ruzie maken. Marco en Davina zongen het popnummer in in een donkere studio.