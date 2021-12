Het was een verademing om een geboren interviewer aan het werk te zien

Wat viel er het meeste op aan het interview dat Sven Kockelmann woensdag in Op1 had met Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers? Presentatoren Charles Groenhuijsen en Elles de Bruin stelden deze vraag aan het bonte gezelschap politieke watchers dat nog even gezellig nababbelde over het interview datplaats had in het statige Hotel des Indes in Den Haag en waar zij in de studio in Amsterdam met z’n allen via een straalverbinding naar hadden gekeken.