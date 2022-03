Het was veelzeggend dat Margriet van der Linden met geen woord repte over het einde van M

Erica Meiland verkozen in gemeente­raad Noordwijk

Erica Renkema, beter bekend als Erica Meiland uit Chateau Meiland, is verkozen in de gemeenteraad van Noordwijk. Ze was woensdag lijstduwer van de lokale Partij voor de Inwoners en kreeg genoeg stemmen voor een zetel.

17 maart