Hilaria Baldwin vindt ophef om nepaccent onterecht: ‘Het was een brain fart’

Ze ligt de afgelopen dagen flink onder vuur. Hilaria, die meestal met een Spaans accent spreekt, deelde afgelopen week een video waarin ze opeens helemaal geen accent had. Ze legde uit dat ze een gedeelte van haar jeugd in Boston heeft doorgebracht en een deel op Mallorca, waar haar ouders en broer nog altijd wonen. Ze vertelde in de video dat ze inderdaad eigenlijk Hillary heet, maar dat ze zich op Mallorca Hilaria noemde en uiteindelijk voor die naam heeft gekozen.

De afgelopen dagen dook er ook een video op waarin Hilaria te gast was in een kookprogramma. Hier leek ze niet op het Engelse woord voor komkommer te komen. Critici denken dat dit plotselinge verlies van woordenschat nep is. Tegen The Times zegt Hilaria dat ze simpelweg bloednerveus was om live op televisie te zijn. Het was een ‘brain fart’, een korte black-out waarin je even niet meer goed kan praten of denken.