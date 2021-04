Hilde was het mooiste meisje van de klas, maar haar leven liep compleet anders na de dood van haar zusje

Regé-Jean Page niet te zien in nieuw seizoen Bridgerton

3 april Een flinke tegenvaller voor fans van Bridgerton: Regé-Jean Page keert niet terug in het tweede seizoen van de hitserie. De Britse acteur kroop in de huid van de Duke of Hastings, maar is nu uit de serie geschreven. Dat is bekendgemaakt op het Instagram-account van Bridgerton.