Historische Oscarnominatie voor stripverfilming Black Panther

Welke film gaat eind februari de meeste Oscars winnen? Uit de nominaties die vanmiddag door de Academy of Motion Pictures Art and Science bekend zijn gemaakt zal het vermoedelijk een nek-aan-nek-race worden tussen Black Panther, The Favourite, Roma, Vice en Green Book. Roma en The Favourite hebben elk tien nominaties gekregen, de overige titels zitten daar vlak onder.

Historisch is de nominatie van Black Panther als Beste Film. Nooit eerder is een stripverfilming doorgedrongen tot de categorie Beste Film. Meestal werden deze producties afgescheept met de meer technische categorieën.

Opvallend was dat bijna alle getipte films met een zwart thema – Black Panther, BlacKkKlansman en If Beale Street could talk – veel nominaties in de wacht sleepten. Het verwijt dat de Oscarorganisatie films met een zwarte cast negeerde geld in elk geval niet.

Zowel Black Panther als BlacKkKlansman staat op de lijst voor de Beste Film die dit jaar uit acht titels bestaat. De overige kandidaten zijn Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star is Born en Vice bestaat.

Bij de Beste Acteurs gaat het om Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Willem Dafoe (als Vincent van Gogh in At Eternity’s Gate), Viggo Mortensen (Green Book) en Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

Als Beste Actrice werden genomineerd: Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star Is Born) en Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).