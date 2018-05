Hitserie Designated Survivor stopt na twee seizoenen

Het is onduidelijk of het verhaal rond president Tom Kirkman (gespeeld door voormalig 24-ster Kiefer Sutherland) wordt afgerond, of dat de laatste aflevering eindigt met een cliffhanger.



Sutherland zei onlangs nog tegen Digital Spy dat hij een derde reeks wel zag gebeuren. Tegelijkertijd twijfelde hij, aangezien de seizoenen van Designated Survivor met ruim 20 afleveringen langer zijn dan die van de meeste series. Dat legt veel druk op de schrijvers.



Zelf hoopte Sutherland dat ABC, de omroep die de serie in Amerika uitzendt, een verkort seizoen zou overwegen. Vanavond werd duidelijk dat de omroep helemaal geen derde reeks heeft besteld, maar het is niet bekend of dat te maken heeft met de lengte van seizoenen.



Designated Survivor draait om Tom Kirkman, die na het overlijden van de president bij een aanslag als enige overlevende binnen de regering zijn plek overneemt in het Witte Huis. De nieuwe baan eist zijn tol bij Kirkman, die onder andere werd geconfronteerd met een aanslag op zijn leven, een zwaar ongeluk van zijn vrouw en beste vrienden die hem bedriegen.