Hoe gaat het nu met Carlos en Colinda van Ik vertrek? Ze hebben goed én slecht nieuws

Begin vorig jaar zagen meer dan 2 miljoen mensen in de NPO 1-hit hoe huisschilder Carlos (49) en taxichauffeur Colinda (53) hun geliefde Breda verlieten om zonder enige horecaervaring een bed and breakfast te beginnen in het Spaanse kustdorp Bellreguard. Het duo had een pittige tijd achter de rug, met onder meer een hartinfarct en een TIA voor Carlos.

Ze vonden Nederland druk en verheugden zich op de gemoedelijke rust van Spanje. Het stel was al 28 jaar samen en daar kon met een sangriaatje en wat paella nog wel 30 jaar bij, aldus Carlos. Ze tikten voor 65.000 euro een vervallen herenhuis op de kop, waarin ze vijf gastenkamers hoopten te realiseren.

Na de uitzending bleek dat ze nog steeds elke dag aan het klussen waren. De bedoeling was dat ze in maart 2021 volledig open zouden gaan, mits de lokale coronaregels het toelieten.

Hoe is het nu?

Het werd iets later, maar het is wél gelukt. ‘Na de uitzending zijn wij hard aan het werk gegaan om het gastgedeelte, de ontbijtzaal en het dakterras boven verder af te maken’, schrijft Colinda op de website van AvroTros. ‘Nadat, in juni vorig jaar, de provinciegrenzen opengingen, konden wij met twee kamers gaan draaien.’

Het liep meteen storm, aldus de B&B-houder. ‘Daarom zijn we hard door gaan werken en was half augustus ook de derde kamer klaar. Tot eind september hebben wij eigenlijk vol gezeten.’ In de winter was het rustig, maar inmiddels rinkelt de kassa weer. ‘Dit jaar begon het vanaf mei weer aardig vol te lopen en juni, juli en augustus zitten we al vol!’

Quote Ik kwam tot de conclusie dat ik niets aan Nederland miste Colinda

Carlos en Colinda weten het zeker: hier willen ze oud worden. Zeker nu ze hun zoons Joey en Roy, die door corona moeilijk konden reizen en die ze erg misten, vaker zien. ‘Zelf ben ik vier dagen terug geweest in Nederland en kwam ik tot de conclusie dat ik, behalve een paar mensen, niets aan Nederland miste.’

Slecht nieuws

Het koppel kreeg wel een klap te verwerken. ‘Helaas hebben we onze hond Blitz op twaalfjarige leeftijd moeten laten inslapen’, schrijft Colinda. ‘Inmiddels hebben we uit het asiel een nieuwe bewoner, Gaia. Zij blijkt een supergrappig en vriendelijk maatje te zijn.’

Hoewel de twee allebei dus eerst een heel ander beroep hadden, past het B&B-leven ze als een handschoen. ‘Het ontvangen van gasten, het draaien van het ontbijt en het schoonmaken van de kamers is inmiddels routine geworden en is goed te doen met z’n tweeën. (...) Met sommige gasten heb je een klik en wordt het weleens laat, de gekste dingen en situaties hebben we al meegemaakt. Ik denk er weleens over om een boek te schrijven met anekdotes.’

