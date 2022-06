Hoe goed ken jij Paul McCartney?

met foto Elise van Boer zoekt Vrouw zwanger van eerste kindje: ‘Aller­groot­ste droom’

Elise Epker, bekend van het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw, is zwanger van haar eerste kindje. Al rond haar deelname in 2019 zei ze dat het haar grootste droom is om moeder te worden, nu verwacht ze in december een kleintje.

17 juni