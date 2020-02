Hoe het zwarte gat na DWDD op te vullen?

Video Britse rapper door het lint bij awardshow, gooit champagne en microfoon in publiek

18:10 De Britse rapper Slowthai ligt zwaar onder vuur nadat hij gisteravond volledig uit zijn slof schoot bij de NME Awards in Londen. De 25-jarige artiest had net de Held van het jaar-prijs in handen gekregen, toen iemand uit het publiek iets naar hem riep. Volgens de BBC deed dat de stoppen doorslaan bij de rapper: hij gooide onder meer zijn microfoon en glas in de zaal en werd agressief.