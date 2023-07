Hoe is het nu met...? Baby can I hold you-zanger Tracy Chapman

Jan Kooijman maakt musicalde­buut: speelt hoofdrol in Pretty woman

Jan Kooijman (42) maakt zijn musicaldebuut in de voorstelling Pretty woman, die vanaf 21 september te zien is in het Utrechtse Beatrix Theater. De acteur speelt de hoofdrol en kruipt in de huid van zakenman Edward Lewis, die in de gelijknamige film werd gespeeld door Richard Gere.