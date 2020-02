Hoe is het nu met...? Chiel Montagne

Vader Abraham, De Zangeres Zonder Naam, Jacques Herb, Normaal, Henk Wijngaard. Wie traden niet ooit op in de studio van Op Volle Toeren, het muziekprogramma van de Tros? De bedenker en hét gezicht van het programma, dat aanvankelijk Op losse groeven heette, was presentator Chiel Montagne. ,,Ik weet nog dat Joop Landré, destijds de directeur van de Tros, eigenlijk geen heil zag in dit programma. Tot het al heel snel een succes werd”, kijkt Montagne, inmiddels 75 jaar, terug op de jaren 70 van de vorige eeuw toen het programma begon.

Van smartlappen tot levensliederen en later nederpop, Op Volle Toeren had ’t allemaal. Gevraagd naar de kracht van het programma, zegt Montagne: ,,De eerlijkheid van de artiesten. Mensen die met passie stonden achter wat ze deden. Nederlanders hadden behoefte aan Nederlandse muziek. Wat dat betreft mis ik zo’n programma nu wel op de televisie.”

Volledig scherm Chiel Montagne in de zeventiger jaren © ANP Kippa

Chiel Montagne begon zij carrière bij piratenzender Radio Veronica waar dj’s - bang om ontdekt te worden- kozen voor schuilnamen. Eigenlijk heet hij Bert van Rheenen. Willem van Kooten veranderde zich in Joost den Draaijer, Judith de Leeuw werd Anushka en Van Rheenen koos voor Chiel Montagne, omdat hij zo’n liefhebber was van Franse chansons. Daar werd aanvankelijk lacherig over gedaan. Met zo’n naam, sneerden ze in het mediawereldje ‘kun je nooit populair worden’. Montagne bewees het tegendeel. Toen hij overstapte van de radio naar de televisie bond hij meer dan tien jaar een miljoenenpubliek aan zich.

Montagne was niet alleen presentator. Hij produceerde muziekspecials, had een eigen geluidsstudio op Dutch Music Center (DMC) en was medeoprichter van Holland FM. Nog altijd is hij te boeken als presentator. ,,Dat vind ik nog steeds hartstikke leuk”, aldus Montagne die in goede gezondheid geniet van zijn vrije tijd. ,,Lezen, muziek luisteren en regelmatig zie ik mijn zeven kleinkinderen. Een geweldige rijkdom.”

Tot op de dag vandaag wordt hij herkend. Aan de snor. ,,Altijd leuke reacties. Wanneer kom je weer terug?, roepen ze dan.”