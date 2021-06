Hoe is het nu met...? Elize van Oh Oh Cherso

Paspoort Elize Kruuk

Geboren: 6 maart 1992 in Den Haag.

Persoonlijk: In 2016 getrouwd met Bats Lugters en in 2018 bevallen van zoon Dirk.

Loopbaan: Werd meteen na de middelbare school uitgenodigd voor een rol in de reality soap Oh Oh Cherso. Werkte sindsdien onder andere in een kledingzaak.

Varia: Elize had als enige groepslid van Oh Oh Cherso geen bijnaam.