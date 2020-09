Hoe is het nu met...? Gepensioneerd Hollywoodster Cameron Diaz (48)

Zo stond ze jarenlang áltijd in de spotlights, zo was ze ineens verdwenen: Cameron Diaz. Na vier Golden Globe-nominaties, even de bestbetaalde actrice ter wereld te zijn geweest en een cv vol Hollywood-kaskrakers vond ze het ineens welletjes. In 2014 gaf ze de brui aan haar acteercarrière en de bijbehorende rode lopers. ,,Ik besloot net na mijn veertigste mijn leven opnieuw te beginnen. Alles werd voor me gedaan en geregeld en ik snap ook wel dat dat erbij hoort, maar ik wilde volwassen worden, leren verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen leven”, vertelde ze onlangs in een uitgebreid video-interview met ex-collega Gwyneth Paltrow. ,,Het was zo’n opluchting, het voelde als een grote schoonmaak.”