Hoe is het nu met...? Hein ‘Mamááá’ Simons

Meer nog dan de Nederlanders, sloot het Duitse publiek hem in de armen. Daar, bij de Oosterburen, is hij eigenlijk nooit weggeweest uit de spotlights. De Limburger, die tegenwoordig woont in België, heeft zelfs een Duits telefoonnummer. ,,De laatste plaat die ik heb gemaakt was een groot succes in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ik kreeg onlangs zelfs weer een gouden plaat, en dat op mijn leeftijd! Daar had ik nooit op gerekend.”



En zo staan er alweer 86 optredens gepland voor volgend jaar. ,,Het wordt steeds gekker”, grinnikt hij. Toch moet het niet méér worden dat dat. ,,Ik ben zo’n 100 tot 120 dagen per jaar van huis en ik ben ook geen twintig meer. De energie wordt minder”, vertelt de zanger, die een paar jaar terug een hartoperatie onderging. Ook in Nederland staat hij zo nu en dan op de bühne: aanstaande maandag met mede-Limburgers in Paradiso in Amsterdam bijvoorbeeld.