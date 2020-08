Hoe is het nu met..? Samantha Fox

Als Samantha Karen Fox (Londen, 15 april 1966) in 1986 de muziekwereld binnenstormt staat haar leven binnen de kortste keren op zijn kop. De pas 20-jarige Britse scoort met haar debuutsingle Touch me (I Want Your Body) een megahit en prijkt wekenlang bovenaan de hitlijsten in maar liefst 17 landen. In de jaren erna weet ze wereldwijd 30 miljoen platen te verkopen. De rondborstige blondine had als bekend naaktmodel van mannenbladen en Britse tabloids niet durven dromen dat haar zangcarrière meteen zo’n vlucht zou nemen. Deuren die voorheen gesloten bleven, staan plots wagenwijd open.