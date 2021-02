Hoe is het nu met… Terence Trent D’Arby? Hij leeft nog wel, maar bestaat niet meer

Om maar meteen het antwoord te geven: Terence Trent D’Arby leeft nog wel, maar bestaat niet meer. De Amerikaanse soulzanger was terugkijkend eind jaren 80 eigenlijk een eendagsvlieg, maar wel een die met zijn debuutalbum een verpletterende indruk achterliet. Op Introducing the hardline according to… Terence Trent D’Arby stonden topnummers als Wishing Well, Dance little sister en Sign your name, stuk voor stuk hits die de aandacht opeisten, maar het hele album was van topkwaliteit. Dat heeft de inmiddels 58-jarige Amerikaan nooit meer kunnen evenaren.