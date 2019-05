‘Hoe K's Choice-zangeres Sarah als Sam gaat klinken? Moeilijk te voorspellen’

Al viel het op dat Sarah Bettens zich de laatste jaren almaar mannelijker kleedde, ze droeg naar eigen zeggen zelfs bandeaus om haar borsten zoveel mogelijk plat te drukken, toch was haar outing het afgelopen weekend big news. De Antwerpse zangeres - die in Californië woont, getrouwd is met vrouwlief Stef, twee adoptiekindjes van 8 jaar oud heeft en ook nog plusmama is van Stefs twee kinderen van 21 en 23 jaar- besloot pas een jaar geleden om er echt voor te gaan, als transman. Na een lange, lange periode van twijfel. Of zoals Sam Bettens zelf zegt in de vlog van Linde Merckpoel op Studio Brussel en in 'De Standaard', waarin ze haar outing wereldkundig maakte: ,,Ik vond het aartsmoeilijk om uit te zoeken wat er precies aan de hand was met mij. Waarom heeft het zo lang moeten duren? Waarom heb ik zo lang getwijfeld? Waarom ben ik jurkjes gaan te dragen? Push-upbeha's gaan kopen in Victoria's Secret om maar niet 'sir' te worden genoemd?"