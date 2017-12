Hoe komt RTL Late Night historisch dieptepunt te boven?

RTL kondigde maandag met trots Malala Yousafzai als gast aan, de jongste winnares ooit van de Nobelprijs voor de Vrede. Toch trok het praatprogramma van Humberto Tan niet bovengemiddeld veel kijkers. Sterker, met slechts een 315.000-koppig publiek beleefde RTL Late Night een nieuw dieptepunt in de allang geleden ingezette neerwaartse spiraal. Net 5 noteerde bijna 100.000 kijkers meer met de zoveelste vertoning van de eerste Bridget Jones-film.

,,Dat is niet best’’, reageert voormalig talkshowhost Frits Barend. ,,Al blijf ik ervan overtuigd dat je het tij kunt keren. Maar je moet wel zorgen dat ze niet meer om je heen kunnen. Je moet het gesprek van de dag bepalen.’’

RTL Late Night concentreert zich altijd al meer op ‘lichte’ gasten, maar ook ‘hard’ nieuws werd in de begindagen niet geschuwd. Mogelijk om nog meer onderscheidend te zijn van Pauw en Jinek, wordt het behandelen van de actualiteiten meer en meer aan die laatste twee talkshows overgelaten.

RTL-promotiemachine

Regisseur en tv-deskundige Bert van der Veer : ,,Humberto presenteert het vrolijk en fris, maar het geheel is wat schraal. De kijker heeft nu het gevoel dat Late Night een RTL-promotiemachine is, omdat er vaak gezichten van die zender aanschuiven. Dan kun je nog een prima uitzending maken, zoals vorige week met Paul de Leeuw als gast, maar dan werkt het imago tegen.''

Dan maar wat meer in dezelfde vijver vissen als je concurrenten, stelt Barend. ,,En zorgen dat je het wat anders aanpakt. Henk van Dorp en ik (ofwel Barend & Van Dorp, door RTL 4 uitgezonden tussen 1999 en 2006, red.) gingen voor zowel de hoge als de lage cultuur. Harry Mulisch moest tegenover Jan Smit kunnen zitten. Dan moet er een zekere synergie ontstaan en die zag ik ooit wél bij Humberto.’’

,,En nieuws maken’’, benadrukt de oud-presentator. ,,Daar waren Henk en ik wel handig in, al zeg ik het zelf. Het werd een soort spelletje: zorg dat de naam van je programma genoemd wordt in het late radiojournaal als je weer naar huis rijdt. En dat minstens drie keer, anders zwaaide er wat voor de redactie. Humberto kan dat, maar hij moet wel de juiste gasten aan tafel hebben.’’

Volledig scherm Barend en Van Dorp. © Wouter Borre

Weinig dwingend

Oud RTL-baas Fons van Westerloo sluit zich daarbij aan. ,,Ik was altijd fan van Humberto, maar hij is te weinig dwingend de laatste tijd. Je hebt niet het idee dat je wat mist, als je níet kijkt. En in het begin was dat wél het geval.’’

Je onderscheiden van Pauw en Jinek met meer ‘light entertainment’ noemt Van Westerloo een ‘denkfout’. ,,Want RTL Boulevard zit ook al in die sfeer. Ja, het is vaak erg gezellig bij Humberto aan tafel. Maar wat schiet je er nou mee op?’’ Bovendien, zegt Van der Veer, Pauw en Jinek besteden ook meer aandacht aan entertainment dan ‘vroeger’. ,,Dat hebben ze absoluut afgekeken van Humberto, want die mix werkte bij hem goed.’’