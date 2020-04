Hoe maak je een voetbalblad als er geen voetbal is?

1,5 jaar oud zoontje Tijl Beckand lag met corona in ziekenhuis

7:40 Cabaretier en televisiepresentator Tijl Beckand (45) is niet de enige uit zijn gezin die besmet is geraakt met het coronavirus. Ook zijn drie kinderen en zijn vriendin Markell hebben het longvirus opgelopen en zijn ziek geweest. Faas, het achttien maanden oude zoontje van Tijl, werd het hardst getroffen en lag even in het ziekenhuis.