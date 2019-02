Hoe reageert Nederland op nieuw seizoen De Luizenmoeder? ‘Veeg mij maar op!’

update Knappe man in publiek RTL Late Night ging helemaal niet viraal op sociale media

10 februari De RTL 4-talkshow RTL Late Night met Twan Huys wordt er op sociale media van beschuldigd afgelopen vrijdag willens en wetens nepnieuws te hebben verspreid. In het praatprogramma werd gemeld dat de talkshow ‘opeens trending’ was op sociale media en ook dat een knappe man in het publiek viraal ging. Het ging echter maar om één bericht over hem. Volgens RTL 4 ging het om ‘a slip of the tongue’ van de presentator.