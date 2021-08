Hoe Rihanna miljardair werd zonder een noot te zingen

Met haar muziek heeft het weinig te maken, concludeert het tijdschrift. De ster, op Barbados geboren als Robyn Rihanna Fenty, is zestien jaar na haar doorbraak met Pon de replay immers vooral onderneemster.



Haar lingeriemerk Savage x Fenty, gelanceerd in 2017, is inmiddels zo’n 1 miljard dollar waard (844 miljoen euro). Dat is nog peanuts vergeleken met haar make-upbedrijf Fenty Beauty, dat goed is voor 2,8 miljard dollar (2,3 miljard euro) en ze voor de helft bezit. Het merk noteerde in het eerste volledige boekjaar 2018 meteen 550 miljoen dollar omzet, ruim 464 miljoen euro.

Van zulke bedragen konden collega-cosmeticareuzen als Kylie Jenner en Kim Kardashian alleen maar dromen, schrijft Forbes. Het succes is deels te danken aan Rihanna’s enorme schare fans op sociale media. Met alleen al 103 miljoen volgers op Instagram heeft ze aan een snel postje genoeg om producten te promoten. Maar daar is ze naast Kylie (254 miljoen volgers) en Kim (241 miljoen) een bescheiden speler. Daar ligt dan ook niet de kern.

50 kleuren

Het sleutelwoord is inclusiviteit. Rihanna was een van de eerste ondernemers die make-up maakte voor een breed scala aan huidtinten en adverteerde met bijpassende modellen. Haar foundation is verkrijgbaar in tientallen kleuren.

,,Veel vrouwen merkten dat er geen producten waren voor hun specifieke huidskleur’’, zegt marktkenner Shannon Coyne tegen het blad. ,,Je had licht, medium, medium-donker en donker. We weten allemaal dat dit niet de realiteit is.’’



Plussize

Dat waren de modeshows van lingeriemerk Victoria’s Secret trouwens ook niet, met de altijd dunne modellen in de kleinste setjes. Rihanna’s merk heeft ook grotere maten en liet plussizemodellen schitteren in campagnes.

De ster ‘kortwiekte’ daarmee volgens Forbes eigenhandig de bekende engelenvleugels van Victoria’s Secret, dat inmiddels met de shows is gestopt. Terwijl het merk kampt met dalende verkoopcijfers, is Savage x Fenty hard op weg marktleider te worden na een omzetstijging van 200 procent vorig jaar.

Groter dan Rihanna

Het einde is voor Rihanna bovendien nog lang niet in zicht. Het vorig jaar gelanceerde Fenty Skin, een lijn huidverzorgingsproducten, belooft ook een groot succes te worden. Dat geldt overigens niet voor alles wat Rihanna aanraakt. Eind vorig jaar trok ze nog de stekker uit een mode- en accessoiretak van Fenty, die erg te lijden had gehad onder de coronapandemie.



Het enige slechte nieuws voor haar fans: Rihanna is erg druk met haar bedrijven. Waar ze voorheen bijna elk jaar een nieuw album presenteerde, is het sinds Anti uit 2016 inmiddels stil. Hoewel ze ongetwijfeld ooit weer gaat zingen, hoeft ze het voor het geld dus niet te doen.

,,Ze bouwt een merk buiten zichzelf om’’, zegt marktkenner Coyne. ,,Het gaat niet alleen om Rihanna. Ook als je niet van haar muziek houdt, ze heeft een echte stijl gecreëerd in de markt van mode en beauty.’’

