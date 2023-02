Hoe Titanic op de een of andere manier wegkomt met schaamteloze kitsch

Janny van der Heijden geopereerd aan melanoom: ‘Werd wegge­stuurd bij huisarts’

Janny van der Heijden (68) is behandeld aan een melanoom op haar neus. Dat vertelt ze in haar column in het tijdschrift Nouveau. De Omroep Max-ster deelt het nieuws omdat ze door haar huisarts weg werd gestuurd. ‘Niet elk signaal is een noodsignaal, maar wel een aanwijzing dat je op moet letten.’

8 februari