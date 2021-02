Hoe Trijntjes scheurjurk een ware Songfestivalsoap veroorzaakte

Scheidings­pa­pie­ren Kim Kardashian en Kanye West uitgelekt: ‘Ruzie over vakantie­plan­nen was de druppel’

8:59 Kim Kardashian (40) vroeg vorige week officieel de scheiding aan van Kanye West (43) en nu is ook uitgelekt waarom. The Sun kon de officiële scheidingsdocumenten inkijken en daaruit blijkt dat een grove ruzie over een vakantiebestemming de doorslag heeft gegeven voor Kim.