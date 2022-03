Hoe ver kun je gaan als juicekanaal? ‘Bij zware beschuldigingen kan het zomaar misgaan’

Ruzie tussen Waylon en Ali B bij de opnames van The Voice? Het liefdesleven van André Hazes? En waar zat Lil Kleine gevangen? Het showbizznieuws vind je niet langer alleen op televisie en in roddelbladen. De juicekanalen op sociale media zijn in opkomst en het grote publiek smult ervan. ,,We zijn allemaal opgegroeid met Shownieuws en RTL Boulevard, maar de laatste jaren is dat zouteloze meuk geworden. Een grote fucking BN’er-kliek, niemand durft zich meer uit te spreken”, zegt Yvonne Coldeweijer op YouTube tegen haar volgers.