‘Hoeveel kansen krijgt Wendy van Dijk nog om een datingshow te verpesten?’

The masked singer is spetterend van start gegaan met 2,2 miljoen kijkers. Kijkers haken redelijk af bij een legoshow of een ballonnenvouw-competitie, maar een zingende BN’er in een Pino-pak blijkt een kijkcijferhit. Alles lijkt te kloppen aan dit programma, maar wat is het geheim? Daarover discussieert het panel.