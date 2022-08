Hoever zou Martijns hand gezakt zijn bij de afscheidsknuffel als er geen camera's waren?

MET VIDEO Veronica Offside trapt af met 283.000 kijkers, verplet­tert VTBL

Het nieuwe voetbalpraatprogramma van Wilfred Genee, Veronica Offside, is gisteren van start gegaan met 283.000 kijkers. De talkshow valt daarmee nog net in de top 25 best bekeken programma’s, maar weet alsnog concurrent VTBL te verpletteren. Daar stemden slechts 72.000 mensen op af. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

16 augustus