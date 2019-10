Hof behandelt hoger beroep rapper Boef pas volgend jaar

Boef werd in januari van dit jaar veroordeeld tot een rijverbod van achttien maanden. De 26-jarige rapper beging twee flinke snelheidsovertredingen in 2016. Hij trapte het gaspedaal van zijn bolide diep in en filmde dat, de video's deelde hij met zijn fans. Zo was te zien hoe hij met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte hij een snelheid van 165 kilometer per uur.



De rechtbank legde Boef (echte naam Sofiane Boussaadia) een rijverbod op van dertig maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk. Hij ging in februari in beroep.



Het was niet de eerste keer dat de rapper zich in de nesten had gewerkt. Zo zat hij vanaf zijn 16e meerdere keren vast en kreeg hij in 2017 een taakstraf nadat hij een politieauto had vernield.