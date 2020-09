Hogeschool: Uitspraak docent over ‘moord op Baudet’ uit verband gerukt

De Haagse Hogeschool zegt dat de uitspraken van een docente over ‘het vermoorden van Thierry Baudet’ uit zijn verband zijn gerukt. De school kreeg maandagavond veel kritiek nadat op sociale media een kort fragment was verschenen van deze uitspraken. Er zou juist géén aanzet zijn tot haat.

,,Wij werden gisteren gewezen op een videofragment. De hogeschool heeft uitgezocht wat er zich precies heeft afgespeeld”, stelt de Haagse Hogeschool in een verklaring op zijn website. ,,Het getoonde fragment is afkomstig van een filosofiecollege ethiek. In dit college worden ethische vraagstukken behandeld als onderdeel van het curriculum. In de context van het gehele betoog van de docent is volstrekt duidelijk hoe de vragen, die in het bewuste fragment te zien zijn, zijn bedoeld.”

De docente legde haar toehoorders de volgende vragen voor: ,,Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?’’ Ook verontschuldigde ze zich. ,,Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk.” De Haagse Hogeschool legt nu uit dat ze ‘vanuit ethisch perspectief’ een voorbeeld heeft gegeven van ‘onjuist redeneren’. ,,Wij betreuren het dat deze citaten uit hun verband zijn getoond en daarmee een verkeerde indruk kunnen wekken.”

‘Zieke moordfantasie’

Forum voor Democratie haalde gisteravond alvast hard uit. ‘Op de Haagse Hogeschool deelt een docente filosofie haar zieke moordfantasie tegen Thierry Baudet’, klinkt het verontwaardigd. ‘Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden.’

Volgens de NOS, die de rest van het opgenomen hoorcollege heeft gezien, leidt de docent haar opmerkingen in met een beschrijving van het filosofische spanningsveld tussen vaststaande gedragsregels en de gevoelde noodzaak om in elke situatie naar de context te kijken, en soms af te wijken van zulke gedragsregels. ,,Op het moment dat je een keer zegt: ‘voor een keer mag het wel’, dan kom je in gevarengebied terecht.” Daarna deed ze haar uitspraak over Hitler, Trump en Baudet.

