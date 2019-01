Holleeder-serie doet niet onder voor de TV Kantine

De neus. Het draait allemaal om De Neus. Logisch, in een serie gebaseerd op het boek Judas van Astrid Holleeder over haar leven met broer Willem, zou je zeggen. Maar toch leidde de nep-gok die de grimeur hoofdrolspeler Gijs Naber opplakte tijdens de opnames, mij zondagavond bij de eerste twee afleveringen (de eerste was te zien op RTL 4, de tweede keek ik via Videoland waar de hele reeks al te vinden is) bijzonder af.