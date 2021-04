Hollywood bereidt zich voor op sobere Oscaruitreiking

Hollywood maakt zich op voor de 93e uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De ceremonie vindt in de nacht van zondag op maandag plaats in Hollywood in een relatief sobere setting, vanwege de coronacrisis. In de zaal zitten alleen de genomineerden, elk met maximaal een andere gast.

De dramafilm Mank van streamingdienst Netflix heeft de meeste nominaties in de wacht gesleept. De biografiefilm over scenarist Herman J. Mankiewicz, die een Oscar won voor meesterwerk Citizen Kane uit 1941, kreeg tien nominaties. Ook andere films van Netflix, zoals Ma Rainey’s Black Bottom en The Trial of the Chicago 7 en Da 5 Bloods, kregen veel nominaties. Voor Ma Rainey kreeg de vorig jaar overleden acteur Chadwick Boseman een nominatie als beste acteur.

Een van de grote kanshebbers voor de belangrijkste prijzen dit jaar is Nomadland, een drama over een werkloze weduwe (Frances McDormand) die in haar camper door Amerika trekt. De film van regisseur Chloe Zhao won de afgelopen maanden vrijwel alle grote awards die gelden als graadmeters voor de Oscars.

Een andere opvallende film die hoge ogen lijkt te gaan gooien, is de wraakthriller Promising Young Woman. Carey Mulligan maakt kans op een beeldje voor haar rol als vrouw die wraak neemt op de daders van een seksueel geweldsincident dat het leven van haar beste vriendin kapotmaakte.

De Nederlandse film Bulado, die was ingestuurd als beste buitenlandse film, kreeg geen nominatie. Er zijn wel twee andere films met een Nederlands tintje in deze categorie in de race: het Bosnische drama Quo vadis Aida?, over de val van Srebrenica, en de Deense tragikomedie Druk, met Mads Mikkelsen als docent die besluit voortaan dronken voor de klas te gaan staan. Beide films zijn mede gemaakt met hulp van een Nederlandse producent.

Ook maakt een Nederlandse coproductie kans op de prijs voor beste documentaire: de Chileense film The Mole Agent, over een bejaarde detective die undercover gaat in een verzorgingshuis. De Nederlandse producent Sofia Sondervan zit in de zaal omdat zij met haar film The Letter Room kans maakt op de Oscar voor beste korte film.

De uitreiking van de Oscars is in Nederland live te zien op Fox. De uitreiking begint in de nacht van zondag op maandag om half drie.