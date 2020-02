Hollywood brengt ode aan Kirk Douglas

Steven Spielberg laat in een verklaring aan Amerikaanse media weten het ‘vaderlijke advies’ van Douglas te gaan missen. ,,Kirk heeft zijn filmstercharisma tot aan het einde van zijn mooie leven behouden, en ik voel me vereerd dat ik een klein deel uitmaakte van zijn laatste 45 jaar", aldus de filmmaker. Douglas' tegenspeelster uit For Love or Money uit 1963 Mitzi Gaynor (88) twittert: ,,Bravo Kirk voor een geweldig leven. Dank dat je je geweldige talent met ons allemaal hebt gedeeld. De film die we samen hebben gemaakt heeft een speciaal plekje in mijn hart."