‘Hollywood hopelijk wakker na coming-out acteur Elliot Page’

De internationale filmwereld reageert positief en liefdevol op de spraakmakende coming-out van gevierd acteur Elliot Page. Gaat er nu ook daadwerkelijk wat veranderen in het conservatieve Hollywood? Transgender Netwerk Nederland is hoopvol.

Een greep uit de reacties van het sterrenrijk: ‘Je hebt deze wereld toleranter en liefdevoller gemaakt met je inzet, moed en kwetsbaarheid’, aldus acteur Mark Ruffalo (Hulk in de Avengers-films). ‘Elliot rules!’ jubelt zangeres Miley Cyrus. En talkshowhost en goede vriend Ellen DeGeneres: ‘Je inspireert me met je kracht, moed en eerlijkheid.’

De Canadees Elliot Page (33) maakte gisteren via een bericht op sociale media bekend voortaan als ‘hij’ en ‘hen’ aangesproken te willen worden, al noemt de acteur – eerder te zien in films als Juno, Inception en X-Men – zichzelf non-binair, wat inhoudt dat hij zich niet thuisvoelt in de binaire hokjes ‘man’ en ‘vrouw’.

Dat het nieuws zo veel losmaakt, zegt veel over zijn populariteit, maar ook over de zeldzaamheid van grote namen die als transgender ‘uit de kast komen’. Het regisseursduo van The Matrix is een bekende uitzondering. De zussen Lana en Lilly Wachowski gingen eerst als de broers Larry en Andy door het leven.

Volledig scherm Elliot Page. © EPA

Elliot Page kwam zes jaar geleden uit de kast als ‘queer’ (iemand die zichzelf niet een vaststaand geslacht of seksuele identiteit toekent) en profileerde zichzelf als een van de meest zichtbare lhbti+-sterren van Hollywood. Sterker, de laatste jaren was hij meer bezig als activist dan als acteur. De laatste filmrol dateert van ruim drie jaar terug, in de remake van de thriller Flatliners.

Quote Ik krijg echt het idee dat er sprake is van een ommekeer Brand Berghouwer

Wel was Page onlangs te bewonderen in een nieuw seizoen van de populaire Netflix-serie The Umbrella Academy. De videodienst paste direct de credits (waaronder de aftiteling) aan en ook op Wikipedia is het bestaan van ‘Ellen Page’ inmiddels gewist.

Die ingrepen stemmen Transgender Netwerk Nederland (TNN) vrolijk. ,,Want daar gaat het nog weleens mis”, zegt voorzitter Brand Berghouwer. ,,Je zag ook nu weer enkele Nederlandse media zijn oude naam gebruiken.” Zo dook onder meer deze kop op boven een online-artikel: ‘Ellen Page maakt bekend transgender te zijn’. Het is vanaf nu altijd Elliott, benadrukt Berghouwer. ,,Dan zet je iemand toch in een gek daglicht. En als ze het helemaal bont maken, tref je ook nog steeds ‘zij’ en ‘haar’ in een artikel.”

Dan nog, de voorzitter van de belangenvereniging ziet een positieve ontwikkeling. ,,Het viel me enorm op dat mensen op Facebook die bewuste website terechtwezen. Véél mensen ook en dat was misschien een jaar geleden nog ondenkbaar. Sowieso zijn de reacties respectvoller. Ik krijg echt het idee dat er sprake is van een ommekeer.”

Het Transgender Netwerk Nederland vermeldt in een mediarichtlijn dat het ‘niet gepast’ is iemands naam van voor zijn of haar transitie of coming-out, ook wel deadname genoemd, te gebruiken. ,,De vorige naam kan bij iemand die transgender is pijn doen. Omdat het een naam is die ook toen niet klopte bij hoe diegene zich toen voelde’’, vertelde woordvoerder Nora Uitterlinden eerder.

‘Gewone’ mannenrollen

Voor Berghouwer is de hamvraag of nu ook Hollywood, waar Elliot Page al sinds eind jaren 90 actief is, inclusiever gaat denken. ,,Het zou mooi zijn als Elliot straks ook ‘gewone’ mannenrollen mag spelen. Dat is waar veel transacteurs namelijk nog veel tegenaan lopen.”

Ook een nog veelgehoorde klacht: transgenderpersonages in films en series worden dikwijls nog gespeeld door niet-transgenders. ,,En die kunnen dan op veel lof rekenen. ‘Wat knap en geloofwaardig’, hoor je dan. Er worden zelfs Oscars voor uitgereikt. Terwijl de transgendergemeenschap natuurlijk ziet dat zulke rollen vaak de juiste nuances missen. Bekende voorbeelden zijn Eddie Redmayne in The Danish Girl, Jared Leto in Dallas Buyers Club (inderdaad goed voor een Oscarbeeldje) en Viktor Polster in het Vlaamse Girl.

,,Het feit dat Elliot al een hele carrière heeft opgebouwd, kan helpen. Hollywood zal achter z’n oren krabben, om hem kan je niet meer heen. We moeten het zien, maar ik ben voorzichtig hoopvol gestemd.”

