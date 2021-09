Hollywood voorgesteld als een open inrichting in Brand New Cherry Flavor

Advocaat prins Andrew: Misbruik­zaak mogelijk niet wettig

9:11 De advocaat van de Britse prins Andrew heeft maandag tijdens een hoorzitting ontkend dat zijn cliënt een minderjarige vrouw heeft misbruikt. Volgens de advocaat, Andrew Brettler, is de civiele rechtszaak die de vrouw heeft aangespannen in New York daarnaast mogelijk niet rechtsgeldig. De prins is aangeklaagd door Virginia Giuffre, die zegt dat hij zich herhaaldelijk aan haar heeft vergrepen toen ze 17 jaar oud was.